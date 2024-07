Mallorca, un futur en colors

La Mallorca de l'any 2024 és una societat moderna, oberta i acollidora. Actualment, a Mallorca, hi resideixen prop d'un milió de persones, la meitat de les quals no hi han nascut.

Mallorca rep milions de visitants cada any, que volen gaudir de la diversitat i bellesa dels seus paisatges i d'això n'ha fet la seva principal font de riquesa, per bé que la major part dels recursos econòmics generats no queden a l'illa.

Mallorca és avui una societat oberta, plural i en constant creixement. De fet som el territori de tot el món que crei més, més ràpid i amb més diversitat.

Aquest creixement genera cada vegada més dubtes de fins on és bo arribar i genera inquietud entre els residents sobre conceptes com la massificació i el col·lapse.

Aquest dimarts, 16 de juliol, a les 20.00 hores als cinemes Rívoli de Palma, presentam un documental i un projecte audiovisual que recull les mirades de 23 mallorquins i mallorquines que han nascut i han rebut la seva primera educació fora del domini lingüístic català, i que ens expliquen, a partir de la seva trajectòria vital, com veuen el present de la societat mallorquina i com els agradaria que fos el futur de Mallorca.

Hi estau tots convidats.