Es 4 Cantons, de Felanitx, fa el seu primer sopar de sòcies

Aquest divendres el nou espai de Felanitx es 4 Cantons va fer el seu primer sopar de sòcies. La iniciativa va sortir fa cinc mesos de diversos grups de joves del poble, que sentien que «feia falta un espai on compartir idees que puguin emprar els diferents col·lectius de Felanitx», explica un dels membres, Marc Uguet.

Els joves volen que sigui un espai comunitari, «volem que sigui un referent i que estigui polititzat», diu Uguet, «no volem que sigui un bar». Esperen que hi hagi activitats culturals, xerrades, presentacions de llibres, concerts... I que estigui a disposició de les diferents entitats del poble. A més, creuen que Felanitx ha acollit molt bé la idea: fa cinc mesos, a la primera assemblea, ja eren 60, «hi ha molta gent en marxa». A principis d'aquest mes varen llançar la campanya de socis, i ara ja en tenen a bastament per pagar el lloguer, el que consideren «tota una fita» tenint en compte que encara no s'ha inaugurat, encara que asseguren que «ben aviat» obriran les portes «a tot el poble».

Des del nou espai expliquen que volen fer sopars de socis periòdicament, cada mes, dos mesos com a molt. Remarquen que aquests sopars es fan amb productes locals i majoritàriament ecològics, com els d'APAEMA, ME ecològic o la cooperativa de pagesos ecològics, entre d'altres.

Divendres va ser el nostre primer sopar de sòcies i vàrem estrenar l’espai que acollirà aquest projecte.



Ara si, es 4 Cantons comença a caminar i ben aviat obrirà les seves portes a tot el poble. pic.twitter.com/WxwXPWR79p — es 4 cantons felanitx (@es4cantons) July 24, 2024