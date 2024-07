Denuncien que també al restaurant 'Es Cruce' et diuen «Si no me hablas español no podré atenderte»

El perfil de la xarxa X 'Parlars Mallorquins' (verificat per dBalears), ha publicat una denuncia al seu compte en la qual explica que després d'haver sopat al conegut restaurant Es Cruce i a l'hora de pagar, la persona responsable de la caixa els va dir que si no li parlaven en espanyol no els podria atendre: «Si no me hablas español no podré atenderte».

Des de 'Parlars Mallorquins' afirmen: «que en un restaurant de cuina tradicional, que s'ha convertit en una espècie de símbol mallorquí, no t'entenguin en català, és vergonyós» i afegeixen que «És necessari que el personal aprengui la nostra llengua».