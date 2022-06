L'Associació Amics dels Llaços Grisos protesta contra els abusos a la gent gran i reclama fer efectiva la Llei de Dependència

L'Associació Amics dels Llaços Grisos s'ha manifestat aquest dimecres davant de l'Ajuntament de Palma contra els abusos a la gent gran i per demanar una implantació més efectiva de la Llei de Dependència. La protesta s'ha fet amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a la Gent Gran.

«L'objectiu d'aquest dia és crear una consciència social i política per combatre aquesta xacra social inacceptable, que presenta múltiples formes i que es pot prevenir», han explicat en una nota de premsa. A més a més, han demanat que la vellesa no s'ha d'entendre «com una nosa, càrrega o contrarietat», sinó com una etapa més de la vida.

Per això, han reclamat, durant la protesta, que acabin les situacions de maltractament a la gent gran. També, han demanat «a la societat en general respectar i fer valer els drets que tenen totes les persones grans a gaudir d'una qualitat de vida, on l'abús, el maltractament, la indiferència i el menyspreu no hi tinguin cabuda».

Per altra banda, han sol·licitat l'augment de les dotacions econòmiques a les persones dependents que romanen als seus domicilis. L'associació aposta per aplicar mesures reals contra la pujada dels preus dels serveis bàsics i de la cistella de la compra i erradicar la manca d'accés a serveis tan fonamentals com els bancs, les administracions públiques o organismes oficials a causa de la progressiva digitalització.

Finalment, han volgut recordar que a les Balears hi ha més de 185.000 persones majors de 65 anys, xifra que es preveu que es dobli en les pròximes dècades.