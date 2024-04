CCOO avisa: «Les condicions de vida de la classe treballadora no milloren»

CCOO ha posat en valor les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ja que confirmen més ocupació i menys aturats a les Balears, tot i que ha avisat que «les condicions de vida de la classe treballadora no milloren».

«Això demostra que el model econòmic de les Illes hauria d'evolucionar i fer possible la creació de llocs de treball de tot l'any, cosa que facilitaria tenir un salari 365 dies i, en conseqüència, elevaria les percepcions econòmiques anuals de gran part de les persones treballadores de la nostra terra», ha reflexionat el sindicat en un comunicat.

En aquesta línia, han advertit que el sector productiu de les Illes «no es pot permetre no adaptar-se a les noves necessitats socials i mediambientals, aprofitant l'ús de la tecnologia, i que això no incideixi en una millora de les condicions de treball de les persones treballadores, amb una disminució de la jornada laboral que possibiliti la conciliació i el descans».

«No podem acceptar que hi hagi persones treballadores que no cobrin prou per viure, per tenir un habitatge digne i per adquirir aliments saludables, quan els beneficis empresarials són espectaculars i les temporades turístiques, millors», ha reivindicat CCOO.

En aquesta línia, han expressat la seva voluntat que les bones xifres econòmiques arribin a tothom i han instat totes els treballadors a sortir al carrer el Primer de Maig.