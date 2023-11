ANPE demana negociar que la segregació lingüística no s'apliqui a l'escola pública

Després de conèixer la iniciativa de segregació lingüística a les aules presentada pel Govern, el sindicat ANPE demana negociar aquest projecte perquè no s'apliqui a l'educació pública i aposta per continuar treballant en «solucionar els problemes reals que tenen lloc a les aules».

Així ho han comunicat al conseller d'Educació Antoni Vera, a la reunió mantenguda aquest dilluns, on el president d'ANPE, Victor Villatoro, ha demanat a l'executiu que apostin per mantenir «una legislatura tranquil·la», ja que en aquests moments, la 'lliure elecció de llengua' és «inaplicable si atenem a l'organització actual dels espais i mitjans existents als col·legis públics de les Illes». «Tot i que l'Administració ens hagi assegurat que es respecta la normativa actual, es té en compte l'opinió dels claustres i es recull l'autonomia de centre, hem advertit que la manca d'infraestructures no permetria invents pedagògics nous, on aquest 'projecte pilot voluntari' no hi tendria cabuda», han remarcat.

En aquesta línia, han estat «expectants» davant la informació aportada incidint que «qualsevol normativa que s'elabori ha de passar pel filtre sindical de la Mesa Sectorial, per tal de minimitzar l'impacte que aquesta mesura pugui arribar a tenir a l'escola pública» .

D'altra banda, exigeixen un augment del pressupost educatiu amb la intenció de continuar desenvolupant l'Acord Marc signat i que el Govern va assumir complir on «volem reduir el nombre d'alumnes per aula, rebaixar la burocràcia docent, reconèixer les dificultats que suposa la insularitat i millorar les condicions sociolaborals dels nostres educadors, entre altres problemes que sí que ens traslladen».

En definitiva, des d'ANPE considerem essencial evitar confrontacions lingüístiques innecessàries i instem el Govern a continuar treballant per resoldre els problemes reals que els nostres docents reclamen, fet que estem segur que redundarà en una millor qualitat de l'ensenyament per als nostres alumnes, que en aquests moments passen per moltes dificultats.