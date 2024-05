La víctima de la discriminació lingüística al TIB presenta una denúncia

Aquest dimecres, 8 de maig, a l'Estació Intermodal de Palma, Carme R., la dona que la setmana passada va patir un greu cas de discriminació per raó de llengua, ha presentat la queixa pertinent a les oficines de l'ens públic Transport de les Illes Balers (TIB).

Els fets varen ocórrer el passat 29 d'abril a la parada de la línia número 302, quan Carme va demanar al conductor a quina hora sortia el bus i aquest li va exigir de mala manera que li parlàs en castellà, tot al·legant que «estam a Espanya i el català només es parla a Catalunya». També la va tractar de «maleducada» i va acabar empenyent-la fins a l'interior del vehicle.

Marina Garcias, responsable d'administracions públiques de la Plataforma per la Llengua, i Dídac Alcalà, responsable de l'oficina de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, han acompanyat l'agredida i han aprofitat per a reclamar que s'acabi el «clima de crispació i enfrontament» contra el català a les Balears.

Garcias ha assenyalat que aquestes vulneracions dels drets lingüístics són «reiterades» i que «han arribat a les agressions físiques». «Els balears tenen dret a viure a la seva terra parlant la seva llengua i estan emparats per la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i tota la normativa de l'administració pública», ha al·legat.

La passatgera que va patir aquesta agressió, Carme, ha explicat com varen passar els fets i ha apuntat que el que pretenia el conductor amb aquesta actuació era que «s'avergonyís de parlar en català», ja que, des del seu punt de vista, «no és que no l'entengués, és que no el volia entendre».

Consultada per quin tipus de reclamacions pensa presentar, ha defensat que li sembla «incoherent» anar a presentar una denúncia per discrimació lingüística davant d'una policia que li escriurà un part «en castellà» i li demanarà que «parli castellà».

Per això, la passatgera ha presentat aquest dimecres un full de reclamacions a l'Estació Intermodal i ha indicat que es planteja fer el mateix a la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum o la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

De la mateixa manera, ha sol·licitat una reunió amb el Consorci de Transports de Mallorca perquè «no és la primera vegada» que l'«intenten vexar» per parlar en català i ha indicat si això li hagués passat en qualsevol comerç, «se n'hauria anat a un altre lloc», però en ser el transport públic «l'ha d'agafar sí o sí».