Unides Podem acusa Prohens de representar el sector immobiliari

«Preguntarem a la Sra. Prohens per la pujada dels preus de lloguer aquest any de quasi un 10% només en els primers tres mesos», critica Cristina Gómez (Unides Podem) en les seves declaracions i apunta que «si feim comptes, imagineu com estarem a final d'any si segueix la tendència, desbordant qualsevol possibilitat perquè la gent de les nostres illes pugui pagar els seus habitatges». «Ens hem situat al top del rànquing nacional de preus d'habitatge, tant en venda com lloguer», apunta la diputada morada i afegeix: «El PP quasi fa un any que està governant i continua atacant els vuit anys de govern progressista per no aconseguir aturar aquestes dinàmiques de pujada de preus, quan resulta que la carestia i inaccessibilitat s'estan agreujant amb el Partit Popular».

Des d'UP consideren que «necessitam ser radicals amb propostes per aturar aquestes dinàmiques que estan desbordant la població com demostren les manifestacions de la gent que viu aquí i està essent expulsada dels seus municipis els quals s'estan organitzant de cara a futur». «Exigim ja que es declari zona tensada tot l'arxipèlag Balear. No basta tan sols moderar la pujada en la renovació de contractes, necessitem ja regular els preus i posar topall, si no, no quedarà ningú aquí».

La diputada d'UP considera que el PP «legisla per afavorir el lobby dels agents immobiliaris. La Sra. Prohens s'ha convertit en la representant del sector immobiliari i ha deixat de representar la ciutadania».

«Hi ha 105.000 habitatges buits a les nostres illes, una dada molt greu que se suma al fet que el 40% de la compra d'habitatge és de persones no residents», exposa Gómez. La diputada morada valora la situació com «del tot insostenible en tant que el dèficit és tan gran que fins i tot veiem gent que està abandonant les Balears. Ja només faltava escoltar a la consellera d'habitatge dient que serà molt difícil controlar el lloguer turístic il·legal», critica la parlamentària d'UP, afegint que «24 hores més tard, arriba la notícia que la legalització en rústic permetrà en uns anys que es puguin acollir al lloguer turístic».