Més per Menorca farà comparèixer la consellera d’Habitatge per a explicar perquè no ha posat en marxa el programa de lloguer segur

La consellera d’Habitatge i Territori del Govern, Marta Vidal, haurà de comparèixer davant el Ple del Parlament el pròxim 14 de maig per a explicar perquè no ha posat en marxa el programa de lloguer segur que va prometre ara fa més de mig any. Aquesta compareixença es produirà arran de la petició formulada per Més per Menorca, «conscient de la importància de posar solucions a l’emergència de l’habitatge, que és ara mateix la principal preocupació dels ciutadans de Menorca i de les Illes Balears».

Aquesta compareixença es produirà després que hagi transcorregut mig any des de l’aprovació al Parlament d’una moció impulsada pels menorquinistes. Entre les diverses mesures per a millorar la situació de l’habitatge, recollides en aquesta iniciativa de Més per Menorca, hi figura aquest programa de lloguer segur per a donar garanties als propietaris que vulguin llogar habitatges que tenguin buits.

En aquest sentit, el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha afirmat que «el Partit Popular ha fet moltes promeses en matèria d’habitatge, però la realitat és que la situació a les Illes Balears no ha fet més que empitjorar, d’ençà que Marga Prohens és presidenta».

Des de Més per Menorca afirmen no compartir totes les receptes aplicades pel Partit Popular en matèria d’habitatge. En paraules de Castells, «el PP només vol incrementar l’oferta i posar ajudes als propietaris per destinar els seus immobles al lloguer de llarga durada», mentre que «des de Més per Menorca som partidaris d’anar més enllà i limitar per llei els preus dels lloguers i la compra d’habitatges per part de no residents». El diputat menorquinista afirma que «pensàvem que el programa de lloguer segur seria un punt de trobada amb el PP, que sempre defensa que cal donar facilitats als propietaris perquè posin els seus immobles al mercat del lloguer». Tot i això, el portaveu de Més per Menorca lamenta que «fins i tot així, veim que el Govern encara no ha fet cap passa per posar-lo en marxa i que és incapaç de posar solucions sobre la taula».