Manifest del Correllengua Interilles de Joves de Mallorca per la Llengua

Manifest que s'ha llegit a tots els pobles i ciutats per on ha passat el Correllengua Interilles 2024

Avui ____ (nom del poble) rep la flama de la Llengua que aquests dies visita tots els racons de les Illes Balears.

El Correllengua és festa però també reivindicació. Gent de totes les edats, origen i condició social hi està participant i s’uneixen al crit unànime a favor de la nostra llengua.

Totes i tots ens hem de comprometre amb la defensa de la llengua catalana, pròpia de ___________, (nom de l'illa on s'està llegint el manifest) la llengua que fa vuit segles que empram, dia rere dia.

Històricament han estat moltes les restriccions, imposicions i prohibicions que hem patit els catalanoparlants per fer una cosa tan senzilla com la d’expressar-nos en la nostra llengua, i aquesta ha sobreviscut gràcies a la fidelitat que hi hem mostrat al llarg del temps.

Ens falta, però, molt de camí per recórrer, ens falta reivindicar encara més els nostres drets lingüístics, perquè

- Volem unes Illes Balears on la llengua catalana sigui una eina de cohesió social; - Volem poder usar-la sempre, sense pors ni complexos, en qualsevol circumstància i davant qualsevol interlocutor;

- Volem més mitjans de comunicació en català i més suport als existents; - Volem de les nostres institucions un compromís amb la plena recuperació de la nostra llengua i que s'abandonin les polítiques d’odi i atacs cap al català.

No amaguem la nostra llengua, oferim-la als que la vulguin aprendre i usem-la arreu, especialment entre aquells que no la parlen, perquè l’aprenguin i l’estimin.

Mostrem al món que el català és un parlar viu, una llengua útil i la millor eina de cohesió social.

Mantenguem viva la flama de la llengua, per transmetre-la als joves i als nou vinguts, per fer-la córrer per tot Mallorca, per fer festa, per llegir, per parlar, per comprar, per estimar i per viure en català.

Usar la nostra llengua és un dret, però mantenir-la és un deure. Som els hereus dels milers de _______ (gentilici dels habitants de l’illa on es llegeix el manifest) que han defensat la nostra llengua en èpoques difícils, molt més difícils que les actuals, i per això tenim el deure moral de treballar per preservar-la i fer que les generacions futures la visquin amb normalitat.

Per tot això, pel present i pel futur, cridem tots 'Visca el Correllengua i visca ______ (illa on es llegeix el manifest)!'