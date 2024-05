Arranca el darrer dia del Correllengua que conclourà a la Diada per la Llengua a Palma

El Correllengua Interilles 2024 ha començat aquest primer de maig amb èxit. Tots els relleus s'han cobert amb més d'una persona i els més propers a les poblacions, amb desenes de corredors.

El sus s'ha fet, per una banda, amb la Flama 1 al Far de La Mola de Formentera on desenes de corredors han cobert el tram fins a Sant Francesc, on s'ha llegit el manifest, s'ha fet una mostra de ball pagès i la DJ Burbaia ha fet el tancament de la festa.

De l'altra banda, una segona Flama ha partit de Maó, on ha estat acompanyada dels gegants i la banda municipal de música. La Flama ha continuat cap a Alaior, on s'ha llegit el manifest i s'ha fet una festa. També a Es Mercadal i a Ferreries hi ha hagut música i festa per a rebre el Correllengua. L'etapa menorquina del Correllengua ha acabat a Ciutadella on la Flama ha tengut una rebuda massiva i després de la lectura del manifest s'ha fet l'actuació del cantant de rap i reggae Rudymentari.

Aquest dijous, 2 de maig, el Correllengua Interilles ha arribat a l'illa de Mallorca i a la d'Eivissa. La Flama 2 ha arribat a Alcúdia des de Menorca, en llaüt, i ha començat a fer el recorregut que durarà fins diumenge. Des d'Alcúdia, passant per Muro, Santa Margalida, Maria de la Salut, Ariany, Petra, Sant Joan i Montuïri, va arribar a Algaida on va dormir.

Divendres, tercer dia de Correllengua, s'ha reprès el recorregut de la Flama 2, que ha sortit d'Artà per a dirigir-se cap a Capdepera i ha passat per Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx i Santanyí, on Antoni Vidal Ferrando ha llegit un manifest.

Per part seva, la Flama 1 que ha arribat des d'Eivissa al port d'Andratx ha passat per Calvià, Galilea, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa i Deià. Cal recordar que la Flama 3 ha passat aquest divendres pels instituts de Palma.

Així, aquest dissabte les flames 1 i 2 han continuat el seu recorregut per Mallorca. La Flama 2 ha fet el seu recorregut de Ses Salines cap a Vilafranca. I la Flama 1 ha anat des de Bunyola fins a sa Pobla.

Arriba diumenge, darrer dia del Correllengua Interilles, ha començat el darrer recorregut de la Flama des de Llubí. Cal recordar que el camí de la Flama acabarà a Palma, a la plaça Major, amb la gran Diada per la Llengua organitzada per l'Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua.

Començam a Llubí el darrer recorregut del Correllengua!🔥



Ens trobam a Palma avui horabaixa✊🏼 pic.twitter.com/ioivuSovHn — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Quina gentada Llubí!💚 pic.twitter.com/91ImmRMayc — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Entram a Sineu!🌱 pic.twitter.com/hL9YuVwqE6 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Una rebuda espectacular🔥😍 pic.twitter.com/Idm6JYxuMx — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

La flama parteix cap a Lloret!🌾 pic.twitter.com/FbZBsdfWIv — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Relleu Sineu🤝Lloret🚴‍♂️ pic.twitter.com/cBJSsIatxi — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Ja som a Lloret! Moltes gràcies per la rebuda🥰🙌🏼 pic.twitter.com/Msgu75YxWI — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Partim cap a Costitx! pic.twitter.com/wkW5weJIXA — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Relleu amb Costitx! I fa un diarro!☀️ pic.twitter.com/727cZu5yV4 — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

La flama ja és a Costitx! 🤩 pic.twitter.com/Qa6s102H6t — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Au, partim tira-tira cap a Sencelles! pic.twitter.com/1oGU7JbCPm — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

La flama de la llengua queda en bones mans!😌 pic.twitter.com/sE06ATNNJd — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

A Sencelles és gros!🥹🎊 pic.twitter.com/kbaWO1pggB — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024

Santa Eugènia, ja venim!🌱🏃🏽 pic.twitter.com/Y6ubikaOZv — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 5, 2024