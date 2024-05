Una gran festa culmina la jornada de dissabte del Correllengua i la Flama es dirigeix ja cap a Palma

Aquest dissabte, quart dia del Correllengua Interilles, la Flama 1 ha recorregut Bunyola, Alaró, Binissalem, Lloseta, Inca, Mancor, Selva, Campanet, Búger, fins a arribar a sa Pobla.

Els carrers de sa Pobla, darrera aturada del dia, han estat plens de gent que esperava per a rebre la Flama amb il·lusió i reivindicació per la nostra llengua. Centenars de persones hi han fet els darrers relleus de la jornada i més d'un milenar de persones han participat en el concert organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua i l'Ajuntament.

Aquest diumenge les torxes del Correllengua faran diversos recorreguts que confluiran a les 17.30 h a Palma. El darrer tram del Correllengua es farà amb totes les Flames juntes que transitaran pel carrer de Sant Miquel de Palma i arribaran a les 18.00 hores a la plaça Major de Palma on s'hi farà la Diada per la Llengua, organitzada per l'Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua.

Sa Pobla ha donat la benvinguda a la flama del Correllengua! Una jornada festiva i reivindicativa en favor de la nostra llengua.

Entrada espectacular a sa Pobla!

El Correllengua passa pel carrer Major de sa Pobla amb la vitalitat de sempre i més força que mai

La força del Correllengua

L'acte de benvinguda s'ha fet a la plaça Major. Allà, Pau Franch, cantant d'O-Erra, ha estat l'encarregat de llegir el manifest.

Després de la lectura del manifest, a sa Pobla hi havia preparat un gran concert que ha començat amb una ballada.

Mata Escrita són un dels noms propis d’aquest #Correllengua24. Avui, han tocat a Alaró i ara a sa Pobla, sembrant ball de bot per allà on passen🪩.



Aquí, a sa Pobla📍, tocaran després els mítics @gossosgrup, el menorquí @Rudymentari_ i les PDs Burbaia i Padjesa. Us hi esperam! pic.twitter.com/OsDeRH3iWe — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Tot seguit, els menorquins Rudymentari, que també varen actuar a l'arribada de la Flama a Ciutadella, han emocionat un poble tan compromès i vinculat a la seva pagesia com sa Pobla.

@Rudymentari_ canta «Terra», emocionant un poble tan compromès i vinculat a la seva pagesia com sa Pobla🫂🪨🌍.



L’essència del #Correllengua2024 també són coses com aquesta🥺🥰 pic.twitter.com/y2l6UA1geM — Joves per la Llengua (@JovesLlengua) May 4, 2024

Rudymentari ha donat pas a un grup mític, Gossos, que celebra 30 anys de carrera i no podia perdre's aquesta cita pel català.

Gossos ja és damunt l'escenari a sa Pobla!!

La nit a sa Pobla s'ha tancat amb PD Burbaia.

A sa Pobla ja tenim la PD Burbaia punxant les vostes cançons preferides!

La PD Burbaia despedeix la festa amb La presó del rei de França, la cançó del Correllengua.

Per altra banda, la Flama 2 ha fet el camí Ses Salines, Campos, Llucmajor, Porreres i Vilafranca, on passarà la nit.

El recorregut de la flama 2, Ses Salines - Vilafranca ha acabat. Donam pas al concert coorganitzat amb el Pla en Marxa !!!!

El recorregut del Correllengua Interilles continuarà aquest diumenge i acabarà a Palma, a la plaça Major, amb la gran Diada per la Llengua organitzada per l'Obra Cultural Balear i Joves de Mallorca per la Llengua.