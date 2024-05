El TC inadmet la qüestió d'inconstitucionalitat contra la Llei balear de Residus de 2019

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmès les al·legacions que el Tribunal Superior de les Illes Balears (TSJIB) havia presentat contra la Llei de Residus (2019) que estableix l'objectiu de reciclar un mínim del 75% dels envasos no industrials abans del 2030 a les Illes Balears.

El Constitucional, segons avança ha avançat elDiario.es, ha seguit el criteri de la Fiscalia i ha optat per no admetre la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel TSJIB, que entre altres coses entenia que l'anterior Govern havia trepitjat competències estatals per plantejar aquest objectiu mínim de reciclatge a les Balears.

MÉS per Mallorca ha celebrat la resolució del TC, tancant així la porta a la batalla judicial que Ecoembes va emprendre contra els objectius de reciclatge i preparació per a la reutilització de la Llei de 2019.

Des de MÉS per Mallorca recorden que és «una llei pionera en molts d’aspectes perquè eleva el nivell d’ambició dels objectius de les normes estatals i europees i aposta fortament per la reducció de residus i molt més reciclatge». Els ecosobiranistes lamenten «la batalla mediàtica i judicial que ha duit Ecoembes contra la llei des que es va començar a tramitar».

La formació s’ha mostrat satisfeta per partida doble «perquè la resolució, a més de salvar els objectius de la Llei de Residus, reconeix les competències de les Illes Balears per augmentar la protecció del medi ambient, declarant constitucional el fet de pujar els objectius de reciclatge, tot i l’oposició de les grans empreses».