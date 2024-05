[VÍDEO] Les impressionants imatges d'una Diada per la Llengua històrica

La futura plataforma VIDA, nou projecte audiovisual de l'associació Ona Mediterrània, ha creat un vídeo per a oferir el millor resum de la Diada per la Llengua, organitzada per l'Obra Cultural Balear i els Joves de Mallorca per la Llengua, aquest 5 de maig a la plaça Major de Palma.

La peça comença amb l'arribada del Correllengua a la Porta Pintada, ofereix el darrer tram fins a la plaça Major, amb un centenar de xeremiers acompanyant les quatre torxes i l'entrada tiomfal a la plaça Major de Palma. Tot seguit, veiem els representants de les entitats a l'escenari, la lectura del manifest de Mar Grimalt i Miquela Lladó i les intervencions del president dels Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, i el president de l'OCB, Antoni Llabrés. El vídeo acaba amb la ballada de Música Nostra.

Per a ser conscients de la magnitud que va assolir la Diada per la Llengua, vos compartim també les imatges enregistrades per l'OCB amb un dron on es veu una plaça Major inundada de persones que defensen el català.