Obres, obres culturals i... Cucorba!

Quan el PP governa, Palma s'omple d'obres. Obra pública i obres privades. Renou i molèsties per a tots els ciutadans. Pols a dojo. Porqueria per tot. I més renou.

L'única idea que té la dreta per aquestes contrades per activar l'economia és promoure obres per tot. Venga negoci del totxo. Venga a inflar la bimbolla de la construcció. Venga enriquir els empresaris més basts. Venga mà d'obra gens qualificada...

Els ciutadans de Palma es veuen sotmesos a un estrès permanent i exagerat provocat per unes obres sense planificació amb renous molestos i de més decibels que qualsevol festa o concert.

Recordem que l'Ajuntament de Palma, a l'anterior legislatura, va posar una multa de 55.000 euros a Can Alcover per haver fet una actuació de Cucorba a les 12 del migdia. Fa mesos que el veí al qual molestava el concert fa obres des de les 8 del matí fins l'horabaixa: renou brutal, pols tòxica, tots els vehicles bruts, impossible trobar aparcament, ocupat tot pels camions, porqueria per tot.

Però, ep! Alerta! El que molesta és que la gent faci festa. O pitjor, que faci cultura.

O encara més aberrant i terrorífic: un concert de Cucorba a les 12 del migdia.