«Sí a la llengua!»: milers de persones ompliran el centre de Palma aquest diumenge per a celebrar la Diada per la Llengua

Tot a punt per al gran dia. Aquest diumenge, 5 de maig, se celebrarà a Palma la Diada per la Llengua organitzada per l'Obra Cultura Balear (OCB) i que compta amb el suport de nombroses entitats de la societat civil de Mallorca. Aquesta diada vol ser un gran clam del «Sí a la llengua!».



L'OCB ha fet aquest una crida a «inundar el centre de Palma» per a celebrar aquesta festa de la llengua. Segons l'entitat, «dia 5 de maig, sortirem al carrer per proclamar que estimam Mallorca i la nostra llengua, i ho feim amb un amor infinitament més fort que l'odi que li professen alguns. Sí a la llengua!».



L'entitat creu que la celebració de la Diada, que es farà a la plaça Major de Ciutat, serà «un bon termòmetre» per a comprovar la mobilització social a Mallorca davant de la «virulència i actitud obsessiva de l'extrema dreta política».



El programa d'activitats començarà a les 17.00 hores amb un ball popular a càrrec de Magranes. Tot seguit, el Correllengua es desplegarà entre el carrer Aragó fins a la plaça Major, on es farà l'acte central de la jornada a les 18.00 hores. El dia finalitzarà a les 19.00 hores quan se celebrarà una altra ballada, amb Música Nostra.