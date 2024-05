[VÍDEO] El futbolista petrer Mateu Morey deixa clar que és «mallorquí» quan li diuen «espanyol»

Ja se sap que als mitjans de comunicació espanyols quan un equip o esportista dels Països Catalans triomfa, s'hi refereixen com a «espanyol» i, en canvi, quan perd, aleshores és «mallorquín», «balear», «catalán» o «valenciano».

Aquest dimarts, després que el Borussia Dortmund es classificàs per a la final de la Champions de futbol masculí, els comentaristes de Movistar Futbol, varen entrevistar el futbolista mallorquí que juga al conjunt alemany, Mateu Morey. L'entrevista es desenvolupa en un to divertit i quan ja acaben, el periodista destaca que, com a mínim, ja tenim «un espanyol» a la final. Mateu Morey reacciona i li diu «un mallorquín» i el periodista assenteix. De fer Movistar ha titulat la piulada amb el vídeo amb «un mallorquí que segur que estarà a Wembley».