[ÀUDIO] «El xofer del TIB me va voler humiliar, me va dir que parlàs en castellà 'perquè estam a Espanya i el català només es parla a Catalunya' i va incitar els altres passatgers que m'empenyessin»

El passat dilluns, 29 d’abril, sobre les 17.15 hores es va tornar a produir un nou cas de discriminació per raó de llengua, amb amenaça d’agressió física inclosa. El fets varen tenir lloc a la parada de la línia número 302 del TIB, a l’Estació Intermodal de Palma.

Carme R va demanar al conductor a quina hora sortia l’autobús i aquest li va exigir de mala manera que li parlàs en castellà «perquè estam a Espanya, que el català només es parla a Catalunya» i que era «una maleducada i mala persona i fes el favor de no entorpir el pas a la gent».

La situació es va agreujar fins al punt que «tant el conductor com alguns altres passatgers, encoratjats per aquest, la varen empènyer i malmetre per fer que acabàs de passar dins del vehicle».

La víctima ha estat entrevistada per Tomeu Martí a Ona Mediterrània que ha oferit l'entrevista aquest dimecres a les 8.20 del matí. Tot seguit podeu escoltar l'entrevista sencera: