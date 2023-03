[ÀUDIO] Amadeu Corbera explica què suposa l'aprovació de la ILP de Benestar per a les Generacions Presents i Futures

Per primera vegada, el Parlament ha aprovat una Llei d'Iniciativa Popular (ILP) i amb una proposta pionera: garantir el benestar de les generacions presents i futures.

Així, aquest dimarts es va aconseguir una nova fita en la reivindicació ecologista de les Illes Balears. El Parlament va aprovar una llei, proposada des del teixit associatiu, que ha de vetllar pels benestar de les generacions presents i futures. És a dir, una llei per a garantir que les polítiques que es facin avui, tenguin en compte com poden afectar el benestar de les generacions del demà.

El text legislatiu es va generar mitjançant el mecanisme de la Iniciativa Legislativa Popular, això és, que es presenta des de l'exterior del Parlament, per iniciativa ciutadana. La campanya, liderada pel GOB però on hi varen participar nombroses associacions i persones a nivell individual, va rebre el suport previ de 12.000 signatures i adhesions d'entitats de les Illes Balears i d'arreu de l'Estat.

Sobre aquest tema, n'ha parlat el president del GOB Mallorca, Amadeu Corbera, aquest dimecres al programa Taula d'Anàlisi, d'Ona Mediterrània, conduït per Tomeu Martí.

En primer lloc, Martí ha volgut felicitar Amadeu Corbera i el GOB Mallorca per aquesta fita històrica per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Però, què significa exactament el pas que va donar el Parlament amb l'aprovació d'aquesta ILP? «Significa moltes coses», apunta Corbera. «En termes democràtics, és un avanç perquè és la primera vegada, en 40 anys, que el Parlament accepta i aprova una ILP, una llei impulsada des de la participació popular». Des del punt de vista ecologista, el president del GOB remarca que «feia estona que el moviment ecologista no aconseguia una fita tan important a Mallorca». A més, destaca que es tracta d'un canvi d’enfocament de l’ecologisme: «Històricament l’ecologisme mallorquí, o balear, ha estat molt centrat en llocs, en projectes. En canvi, aquí hem fet un exercici una mica més difícil, amb més profunditat política, de plantejar un altre tipus de polítiques, anar més al fons de la qüestió. No salvar això o allò sinó intentar que projectes que destrueixen un lloc o un altre no es puguin dur a terme».

El que el GOB proposava amb aquesta ILP serà llei ara? Corbera ha explicat que el text no ha sofert grans modificacions durant el període d’esmenes: «Hi ha hagut ajustaments».

Quins són els principals elements de la llei i quins canvis notarem? «A partir d’ara, per exemple, la reforma del Pla Territorial haurà d’incorporar un informe que s¡digui com afectarà a les generacions futures. Posem per cas el segon cinturó de Palma: Si qualcú el vol fer, haurà de justificar quin impacte tendrà en les generacions futures. No només els km2 que consumirà sinó el volum de trànsit que generarà. Tendrem una valoració que va més enllà de l’impacte ambiental», explica Corbera. A més, el president del GOB remarca que aquesta llei «ens dona unes armes als moviments ecologistes per a respondre a segons quins tipus de projectes. Amb aquesta llei es podrà exposar els polítics que vulguin tirar endavant projectes perjudicials per a les generacions futures».

Podeu escoltar la conversa completa aquí, a partir del minut 41: www.onamediterrania.cat