Aurora Ribot: «La nostra voluntat és que la Ruta dels Fars sigui oberta, transparent i participativa»

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, liderat per la consellera Aurora Ribot, ha iniciat la roda de presentacions per explicar la futura Ruta dels Fars als ajuntaments, clubs de muntanya i senderisme, associacions de lleure, la ciutadania en general i, també, els grups polítics. En concret, la trobada ha servit per explicar les etapes 1 i part de l'etapa 2 als municipis de Capdepera, Son Servera i Sant Llorenç, pels quals transcorre l'inici de la nova ruta senderista.

A la reunió, celebrada al Teatre Municipal de la Unió a Son Servera, han assistit més de 25 persones i entre elles hi havia regidors dels ajuntaments de Son Servera i Capdepera, el Club Excursionista Camina Caminaràs, representants d'altres grups polítics i públic en general que s'ha acostat per saber més sobre el nou traçat senderista que proposa el Consell.

L'objectiu del departament liderat per Ribot és oferir una ruta senderista que asseguri la protecció i conservació dels recursos naturals, culturals i etnològics, i aquí radica la importància d'aquestes presentacions. A més, es convida la ciutadania a fer totes les aportacions que trobin oportunes per fer la ruta més segura, accessible i, sobretot, respectuosa amb el medi ambient.

Ribot ha destacat que «treballam per tornar a la ciutadania el que sempre ha estat seu: els camins públics. La nostra voluntat és que la Ruta dels Fars sigui oberta, transparent i, sobretot, participativa i per això aquesta presentació serveix, d'una banda, per explicar el projecte global i com beneficiarà a cada un dels municipis i, de l'altra, perquè tothom que ho vulgui fer hi pugui col·laborar».

«La Ruta dels Fars proposa conèixer una Mallorca diferent, la que està més lligada a la mar. Al llarg dels seus 280 km podrem descobrir bona part del patrimoni marítim de la nostra illa. La costa és una de les nostres senyes d'identitat i aquest camí ens permetrà connectar amb aquesta part de l'illa», ha afegit la consellera.

Per part seva, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha detallat que, «amb aquestes xerrades volem informar la ciutadania i animar-los a participar, ja sigui fent-nos arribar impressions i comentaris durant les trobades com fent al·legacions durant el període d'exposició pública que actualment està obert».

Després que el Ple del Consell de Mallorca aprovàs inicialment el Pla Especial d'Ordenació i de Protecció de la Ruta dels Fars el juliol passat, la tramitació contínua amb el període d'exposició pública, un espai perquè la societat pugui participar en la creació de la Ruta.

Així, aquesta primera reunió ha servit per explicar i detallar el recorregut i les característiques de l'etapa 1: Cala Agulla - Cala Bona (24,47 km) i l'etapa 2: Cala Bona - Porto Cristo (13,74 km) i els punts d'interès que es poden trobar a l'inici de la ruta com per exemple: la Torre Esbucada, el far de Capdepera, la Torre Nova del Cap Vermell, l'Estany de Canyamel, els antics vivers de pescadors a la zona de Cala Rajada i escars, es Riuet, castell i l'àrea de sa Punta de n'Amer.