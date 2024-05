Premis, música, emoció, compromís i reivindicació, en la gala de la XXV edició dels Premis de Maig i 50 anys de l'OCB d'Inca

Aquest divendres vespre s'ha fet la gala de lliurament dels Premis de Maig de l'Obra Cultural Balear al Teatre Principal d'Inca.

La gala ha servit per fer el lliurament de la XXV edició dels Premis de Maig de la delegació d'Inca de l'Obra Cultural Balear i per celebrar els 50 anys de l'OCB d'Inca i els 25 anys dels Premis.

La gala ha comptat amb l'actuació de Tiu, que ha anat intercalant cançons, amb el lliurament dels guardons i les intervencions dels guardonats.

El Premi Berenguer d'Anoia, destinat a premiar persones o entitats que hagin contribuït a la dinamització sociocultural d'Inca, l'ha recollit Marc Alomar Payeras, violoncel·lista inquer.

El Premi Miquel Duran i Saurina destinat a persones o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a la normalització lingüística dins el món de la comunicació, ha estat per 'Passejades', programa d’IB3 Televisió.

El Premi Fra Miquel Colom, T.O.R destinat a persones o entitats que s’hagin destacat en la recerca o difusió de la nostra cultura dins un determinat àmbit de coneixement, ha estat per a Maria Antònia Perelló Femenia, investigadora, novel·lista i poeta.

El Premi Pau Casesnoves destinat a persones o entitats que hagin contribuït a la reivindicació o la promoció de les nostres senyes d’identitat ha estat per a l'Escola de Música i Danses de Mallorca, pel seu estudi, ensenyament, difusió i foment dels elements de la cultura popular i tradicional de Mallorca.

El Premi Pere Joan Llabrés destinat a persones i entitats que han destacat per la seva contribució a l’estudi, la conservació o la promoció del patrimoni arqueològic, artístic o cultural de Mallorca, ha estat per a Tomàs Martínez Miró, a títol pòstum; investigador, estudiós i divulgador del nostre patrimoni i en especial per la recuperació de les Neules de Nadal.

El Premi Maria Mercè Puig i Viñeta, destinat a una dona o grup de dones que hagin contribuït des de qualsevol àmbit a la promoció de la nostra llengua, cultura o identitat ha estat per al Cor de dones de Sant Francesc d’Inca, dirigit per Cristina Llabrés.

També s'ha concedit el Premi Especial Del Jurat, concedit a Catalina Corró Lorente, nedadora inquera, 25 pics campiona de l'Estat espanyol en piscina curta.

Després dels lliuraments es varen fer els parlament del President de l'OCB, Antoni Llabrés, que va destacar que l'entitat que presideix és una organització potent, que és a punt d'arribar als 5.000 socis, i oberta i transversal on hi caben totes les persones que estimen la llengua, la cultura i el país, on hi conviuen totes les sensibilitats del mallorquinisme.

Va tancar l'acte el President de l'OCB d'Inca, Cristòfol Soler, que va convidar tots els presents a fer pinya amb l'OCB per continuar resistint als atacs contra la llengua catalana.