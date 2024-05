L'exeurodiputat Bernat Joan escriu una 'Catta avietta a zu mahettá Felipe Zekto' en 'andalú'

L'escriptor eivissenc Bernat Joan i Marí, exeurodiputat per la coalició Europa dels Pobles amb Esquerra Republicana, i exsecretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, ha escrit una carta oberta a Felipe VI. La missiva està escrita en un suposat «idioma andalú» amb què ironitza sobre l'atorgament del títol 'Reial' a l'autodenominada 'Acadèmi de sa Llengo Baléà', entitat secessionista de la llengua que defensa l'existència del 'baléà'.

La carta

«Mu querío Rhey,

É tenío notisia que aj aprobao dá er titulo de reá a la Acadèmi de sa Yengo Valeá, pué to er mundo zabe mu bié que en lah Ihlah Valeare no ze abla Catalán, zinó er Valeá, que no se parese en ná, por musho que digang quatro deggrasiao.

Po, quiyo, lo mihmo paha en Andalusia, onde ablamo andalú y a musha onra, joé! Ole tuh muertoh! Y nosotros no tenemo Academia ni ná. Noh obligang a eccriví como loh Catteyanoh, coza que noh cueze mogollong, tío!

Ozea que, me e disho oi mimmo: azukiki pa lo cardo! Amo azhá! Eccrivele a zu Mahetá i que ze zuerte a la vo de ya una academia pa lo andaluze, que zomo vuena hente y mu onrao, y tenemo er mihmo deresho que loh valeare, hoé!

Por ezo de lo informe no ze preocupe. Mi menda ettudió Philolohia en una unibersidá púbblika i loh pué ase zin problema. Er andalú e una lengua komo otra quarkiera, y zi en Mayorka avlan valeá en Zebiya ablamo lo nuehtro, i no lo zortamo ni a arrehohtiah, amo azhá!

Confiao que me arah cazo, keda a tu dipposisiong,

VENADDO HU-ANG».