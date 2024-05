Orientadors participen en xerrades informatives per traslladar l'oferta de FP a alumnes de sisè de Primaria

Tècnics adscrits als diferents punts d’orientació acadèmica i professional (POAP) territorials de les Illes Balears han començat aquests dies a oferir xerrades informatives adreçades als orientadors dels centres de primària per donar-los a conèixer els ensenyaments de formació professional actuals.

L’objectiu d’aquestes xerrades és que aquests orientadors facilitin posteriorment a les famílies i als alumnes de 6è de primària un material elaborat pel POAP amb informació clara i senzilla sobre no només l’educació secundària obligatòria sinó també sobre les possibilitats i novetats que ofereix la formació professional amb els cursos d’especialització i els diferents cicles formatius de grau bàsic, grau mitjà i grau superior que es poden cursar en els centres educatius de les Illes Balears.

Amb aquesta iniciativa la Conselleria d’Educació i Universitats pretén promoure la formació professional i evitar l’abandonament escolar prematur. En paraules de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, «fins fa poc els orientadors informaven sobre aquests estudis a tercer o a quart d’ESO, però des de la Conselleria hem apostat per informar a partir d’ara les famílies i els alumnes de sisè de primària perquè coneguin totes les opcions acadèmiques que els esperen en acabar aquesta etapa».

Aquestes xerrades, emmarcades dins les reunions informatives mensuals d’orientadors que du a terme el Servei d’Inclusió per a la Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, varen començar el passat dia 10 de maig a l’IES Felanitx per als orientadors de la zona de Manacor i a la seu de la UIB d’Alaior per als orientadors de Menorca.

En aquest sentit, avui està prevista una xerrada a l’edifici Anselm Turmeda de la UIB adreçada als orientadors de la zona Palma 2-Sóller i una altra a la seu de la UIB d’Eivissa per als orientadors d’Eivissa-Formentera. Les dues darreres xerrades tendran lloc el dia 24 de maig a l’edifici Anselm Turmeda de la UIB, per als orientadors de la zona Palma 1-Andratx-Calvià, i al CEP d’Inca, per als orientadors de la zona Inca-Muro.