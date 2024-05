La plaça de Cort ha acollit la segona edició de la 'Pianada', organitzada per l’Escola Municipal de Música

La plaça de Cort ha acollit aquest divendres la segona edició de la 'Pianada', un esdeveniment organitzat per l’Escola Municipal de Música de Palma, en la qual hi han participat dues orquestres de piano, una d’infantil i una altra d’adulta, que han interpretat un total de vuit temes. També hi ha participat un grup d’intèrprets de cant modern i una batucada.

La 'Pianada' ha tengut una durada aproximada d’una hora, al llarg de la qual, un total de 14 pianos han ofert un espectacle únic als nombrosos assistents que s’han congregat a la plaça.

La funció ha començat amb l’orquestra de piano infantil, que ha interpretat les cançons 'Bon dia' i 'Boig per tu'. A continuació ha estat el torn de l’orquestra de piano d’adults, que ha ofert un repertori compost per temes com 'Com una lluna a l’aigua' o 'L’Empordà'.