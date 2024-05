Famílies de 14 centres educatius demanen que es mantengui el servei de suport a l'educació especial

Famílies de 14 centres educatius ordinaris han sol·licitat al conseller d'Educació, Antoni Vera, a través de FAPA, que es mantengui el servei de referència i suport que presta el CEE Joan Mesquida, expressant la seva preocupació per la continuïtat del servei.

FAPA ha remès una carta al conseller on li demana que proporcioni les condicions necessàries per a la continuïtat d'aquest servei, així com la incorporació «d'uns altres CEE on pugui ser un benefici per a l'alumnat». En aquest context, FAPA sol·licita una reunió al conseller per a tractar directament aquest tema i les seves possibles solucions.

A l'escrit s'ha adjuntat una mostra de cartes de famílies que exposen la seva experiència en els centres ordinaris i la necessitat d'aquest servei.

«Els nostres fills i filles tenen dret a una educació inclusiva de qualitat en els centres ordinaris, i necessitam que els centres d'educació especial ens ajudin», han ressaltat des de FAPA.

Segons la federació, les famílies estan «molt preocupades per la continuïtat d'aquest servei a causa de la falta de confirmació per part de la Conselleria».

Es tracta d'un servei que «ha permès que més de 70 alumnes amb necessitats educatives especials (NESE) puguin ser escolaritzats amb els seus companys del poble i no segregats en centres especials», segons han explicat. El servei atén el centre en el seu conjunt, «per la qual cosa la resta d'alumnat ha vist enriquida la seva educació i la seva experiència, permetent també una millor inclusió social d'aquest alumnat amb NESE», valoren.

Per a FAPA, la transformació del CEE Joan Mesquida en un centre de referència i suport als centres ordinaris és «imprescindible», i a més «ha de fomentar-se la seva evolució i millora». «Ha de servir de model i de punt de partida per a fer realitat el dret de qualsevol alumne a gaudir d'una educació inclusiva real», han postil·lat.