PIMEM alerta que la inflació posa en escac moltes empreses de Mallorca

PIMEM, mitjançant algunes associacions, alerta que l'augment de preus posa en greu perill la viabilitat de moltes empreses de Mallorca. Al posicionament ja conegut de la patronal mallorquina sobre el paper determinant dels oligopolis en aquesta tendència alcista ara se li sumen les veus de diferents presidents que viuen en primera línia els efectes de la hiperinflació.

APAEMA, associació d'agricultura ecològica, apunta que tant el transport per a importar determinats productes com la matèria primera usada per a l'empaquetat dels productes està afectant molt els pagesos. Miquel Coll, el president, assegura que «el més delicat de la situació és que no es pot repercutir la pujada al client i això posa en perill la viabilitat de l'agricultura ecològica». Una altra font del sector primari assegura que «una empresa de 15 treballadors i unes 20 màquines ha passat de pagar entre 6.000 i 8.000 euros al mes en gasoil a entre 20.000 i 26.000 euros».

D'altra banda, el president de PIMEM-Comerç, Miquel Àngel Mateu, assegura que «on el comerç nota més aquesta elevada inflació és en la pèrdua de poder adquisitiu que té el consumidor i on es decideix retallar és en el consum de determinats productes o serveis oferts al petit comerç tradicional».

El Gremi de Tintorers i Bugaderies parla d'un «daltabaix» al compte de resultats. El seu president, Bernadí Salom, assegura que en el cas dels tintorers «el benefici és zero i els desastrosos efectes negatius que ocasiona a les bugaderies és històric, es treballa molt per a marges ridículs o inexistents».

ASEMA, l'associació empresarial d'automoció de PIMEM, per boca del president, Joan Crespí, assegura que «un barril de 200 litres d'oli ha pujat 180 euros en tres mesos». A aquest exemple de pujada desmesurada Crespí afegeix que «per fer front a segons quines reparacions que necessitin peces no consumibles cal esperar una mitjana de 20 o un mes». Finalment, el president d'ASEMA també ha indicat que les famílies estan fent un veritable estalvi en quilometratge i on abans la mitjana podia estar als 20.000 quilòmetres ara està per sota dels 10.000.

CONSTRUÏM, l'associació de fabricants de materials de construcció, preveu un hivern complicat si continuen augmentant els preus. Toni Garí, el seu president, assegura que «on es produeix més tensió entre empreses i clients és a les obres ja començades per les alteracions dels preus donats en el seu moment».

ADNEA, l'associació de desenvolupament nàutic d'empreses i autònoms, apunta a l'augment preocupant dels costos dels materials. El president, Àlex Casares, també veu preocupant la reducció del poder adquisitiu dels treballadors del sector per l'augment dels preus en general.