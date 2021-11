El Pi, sobre el patrocini de 'Los 40 Music Awards': «S'ha fet una inversió no justificada i sense cap benefici per a les Balears»

El PI-Proposta per les Illes Balears vol demanar explicacions al Govern «per haver gastat mig milió d'euros de l'ecotaxa en el patrocini de LOS40», han anunciat a través d'un comunicat aquest dilluns. «Actualment hi ha necessitats prioritàries abans que finançar una gala musical. S'ha fet una inversió no justificada, sense cap recorregut, planificació i sense cap benefici per a les Balears», ha concretat el president de la formació, Tolo Gili.

Consideren que s'ha pervertit l'objecte d'aquest impost, ja que «els recursos han deixat de ser realment finalistes, els doblers no es dediquen prioritàriament a les externalitats negatives del turisme». Des del Pi defensen que «l'impost s'hauria de reduir a la meitat, recuperant els tipus impositius de quan es va aprovar l'impost».

La formació veu «inadmissible i desproporcionada» aquesta actuació. També han criticat el fet que «hi ha una comissió que no s'ha convocat ni s'ha decidit res".