L'anglès Harry Grieve, campió del 10è Open Internacional d'Escacs de Llucmajor

L'anglès Harry Grieve s'ha proclamat campió del 10è Open Internacional d'Escacs de Llucmajor, aconseguint 7 punts, El segon ha estat el belga Mher Hovhannisvan i amb els mateixos punts el jove mallorquí Enrique Fernando Asensio, que només va perdre amb el campió,que completà el pòdium de forma sorprenent però ben merescuda; també ressenyar el 7è lloc del MI Pedro Mascaró i el 10è de Pau Marin, un dels escaquistes més prometedors del panorama Illenc. Dins el marc de l'Open, aquest cap de setmana, s'ha disputat a les instal·lacions de l'hotel MII Caribbean Bay el campionat de Mallorca escolar per equips de partides ràpides sub 16, on La Balanguera A ha estat el campió, guanyant tots els matxs, 2on Incacs des Raiguer i 3r Conecta Balear Reis i Dames; mentre al sub 12, Bar Mallorquí, Reis i Dames 1r, La Balanguera A 2n i 3r Seguros Gomila. Destacar el gran treball de l'associació Winter Chess per promocionar escacs i turisme en temporada baixa.

Mentre a la Colònia de Sant Jordi, tot a punt per començar el Segon festival Internacional d'escacs a celebrar l'Hotel Blau de Colònia de Sant Jordi, amb quasi un centenar d'escaquistes de 14 països engegaran aquest divendres 9 de juny els diferents torneigs que seran dirigits pel Mestre Internacional Sergio Estremera i la Gran Mestra Femenina Mònica Calzetta, i que fins el 18 de juny promet veure escacs mundial i de categoria a l'Hotel Blau de la Colònia de Sant Jordi. La nòmina d'escaquistes és de gran categoria com el GM Juan Manuel Bellon, 5 vegades campió d'Espanya, ara nacionalitzat suec, la Gran mestra georgiana Ketevan Arakhamia, 2 vegades guanyadora de l'Interzonal; l'olímpica Sueca i Mestra Fide Anna Cramling, la campiona d'Espanya de 1995, Monica Villar, la 7 vegades campìoana d'Espanya i 14 participacions a les olímpiades de la mallorquina Monica Calzetta, la número 1 mundial sub 18 l'Índia Shavita Shiri, el Gran mestre d'Ucraïna Oleg Romanishin vàries vegades campió d'Europa, el GM xilè Javier Campos i el GM espanyol Hipólito Asis, la georgiana nacionalitzada espanyola Ana Matnadze. Tot gracies aquest esdeveniment és gràcies al suport de l'associació Hotelera i de Serveis de la Colònia de Sant Jordi, a l'ajuntament de Ses Selines al treball del club d'Escacs Mallorca Isolani i al suport de la Federació Balear d'Escacs, que aposten per donar alternatives de qualitat al turisme que arriba a la nostra illa amb aquest Festival.

Torneigs a Menorca i Mallorca

Es varen realitzar les primeres quatre rondes a Menorca del Torneig de Llevant de ràpides que organitza el Centre Cultural d’Es Castell, dividits ens dos grups, per una banda la categoria absoluta amb la participació de 26 escaquistes i on destaca la sorprenent derrota del numero 1 del torneig, Joan Cubas davant Guillem Simó que, conjuntament amb Pedro Gomila, lideren el torneig amb 3,5 punts. Després hi ha un grup de 5 jugadors amb 3 punts. Mentre a la categoria d'iniciació hi participen 19 escaquistes i Iker Torres del CECA Ciutadella ha guanyat les 4 partides. A mig punt es troba Lluc Pons del CC Alaior. El proper diumenge 10 de juny es celebraran les altres 4 rondes que es prometen molt emocionants.

30 centres de la zona de Llevant de Mallorca han participat al Circuit Reis i Dames, que organitza aquest club ¡, amb un total de 170 escaquistes, al darrer torneig s'ha disputat a l'escola S'Auba de Cala Rajada amb 88 participants, s'ha proclamat campió d'aquest torneig i del circuit a Junhao Chen de l'IES Mossèn Alcover, completant el pòdium Lluc Marin de Na Caragol i Leonardo Vivanco de l'escola Rosa des Vents; mentre que a la categoria Femenina, la guanyadora ha estat Núria Cerdà d'Es Canyar, Maria Antònia Vizcaíno de Sant Salvador i tercera Sara Alicia Veloz de Lluís Vives. Per equips, campió CEIP es Canyar de Manacor, 2n CEIP Na Caragol d'Artà i 3r CC Sant Salvador d'Artà. Felicitar al treball del Club Reis i Dames, el compromís de les escoles i les seves associacions de famílies i el suport dels ajuntaments d'Artà i Manacor.

Gran actuació dels escaquistes de l'estat espanyol de veterans al campionat d'Europa que s'ha celebrat a Avqui Terme (Itàlia) El GM José Luís Fernández García i el MI José Antonio Lacasa Díaz on guanyen plata i el bronze, mentre el MF menorquí, Tomàs Serra, assoleix el subcampionat en la categoria de més de 75 anys.

Més informació a la web de la Federació Balears d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/