Música i poesia aquest dissabte a les 19.00 hores a l'església de Sant Felip Neri

La música i la poesia arriben aquest dissabte 11 de maig a les 19.00 hores a l'església de Sant Felip Neri, sota la coordinació de la Fundació Vicente Ferrer. Aquesta fundació té com a objectiu el compromís de transformar i empoderar les zones rurals més pobres i discriminades de l'Índia i de Nepal, posant especial èmfasi a treballar en projectes per a col·lectius vulnerables com les dones i les persones discapacitades.

Per això, sorgeix la possibilitat de realitzar aquest concert benèfic amb les actuacions desinteressades dels membres de l'Orquestra Simfònica de les Balears: Sílvia Insa (clarinet), José Tatay (fagot) i Laura Leena Pauni (flauta), en col·laboració amb el poeta Miquel Àngel Lladó Ribas, qui amb les seves paraules properes, sensibles i plenes de vida compartirà les obres de grans compositors com Mozart, Beethoven, Charles Koechlin i Erwing Shulhoff.

Les entrades seran valorades pels mateixos assistents a través de la seva donació amb el sistema de taquilla inversa. Des de la Fundació us animem a venir a gaudir de la música i la poesia i, alhora, a posar el vostre petit, però important granet de sorra per fer realitat molts somnis que semblen impossibles.