Unides Podem: «La supressió del requisit de català a l'EMT és el darrer pas en aquesta guerra d'odi inexplicable contra la llengua»

Unides Podem (Esquerra Unida - Podem) ha denunciat l'oferta de contractació pública de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma que, segons la coalició, «és sense cap mena de dubte il·legal i un intent ideològic de tornar 40 anys enrere en matèria d'igualtat i defensa de la llengua».

Des del grup municipal d'Unides Podem han criticat «enèrgicament» que l'EMT de Palma «hagi tret a concurs una sèrie de llocs de feina que van en contra de la legislació vigent i de les normes que contempla l'Ajuntament de Palma». «Primer perquè no respecta el pla d'igualtat de Cort, ja que sols s'ofereixen un 25% de places reservades a dones, quan el pla d'igualtat és molt clar al respecte, exigeix un 40% com a mínim», ha remarcat Lucía Muñoz, regidora d'UP al consistori. «És un fet molt greu que demostra una vegada més el masclisme de PP i VOX, més encara quan sols el 15% de la plantilla de l'EMT són dones», ha continuat Muñoz. Així mateix, Muñoz ha carregat contra la supressió del requisit de català a l'oferta pública de feina que ha qualificat del «darrer pas en aquesta guerra d'odi inexplicable contra el català el qual ens han sotmès el PP i els seus socis ultres de VOX». Muñoz, a més, ha volgut aclarir que és «una oferta il·legal atenent la legislació vigent de la CAIB, així com el que menciona l'article 3 de la Constitució espanyola». La regidora ha comunicat que s'han adonat d'aquest fet «gràcies a una pregunta realitzada pel vocal d'Unides Podem al consell d'administració de l'EMT, Juanjo Martínez, al regidor Deudero, qui ha afirmat que no hi ha requisit algun de llengua, «ni tant sols de castellà a l'oferta de llocs de feina».

Per tot això, Unides Podem ha votat en contra de la proposta, ja que, segons Martínez «entenem que la normativa de l'Ajuntament s'ha de respectar, no és possible que davant la mítica mobilització de l'OCB dins aquest Correllengua l'equip de govern no assumeixi la realitat social de Palma que ha de respectar i exigir el català a tots els seus treballadors públics».

En declaracions de Juanjo Martínez, coordinador general d'Esquerra Unida i conseller al consell d'administració de la EMT, «no podem permetre retrocedir en les qüestions de gènere que tant vàrem batallar les legislatures anteriors, com és el pla d'igualtat de Cort, ni tampoc retrocedir en els consensos de la llengua que varen néixer el 1986 a proposta precisament del Partit Popular i on EU ja va estar a favor. Els consensons estan per complir-se i demanam a l'Ajuntament que rectifiqui així com demanam al PP tornar al seny dels consensos lingüístics del 1986».