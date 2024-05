[ÀUDIO] L'OCB preveu «una mobilització sense precedents» a causa de les polítiques lingüístiques i la massificació turística

El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, ha parlat aquest dijous en el programa 'El matí', de Catalunya Ràdio per a comentar la Diada per la Llengua del passat cap de setmana, les polítiques lingüístiques del Govern de PP i VOX i la massificació turística que pateix Mallorca.

Llabrés ha assegurat que preveu una «reacció sense precedents» a les Balears, no només per la qüestió lingüística, sinó també en defensa de la «sostenibilitat territorial», que l'OCB veu amenaçada per la «massificació turística».

El president de l'OCB comenta que la mobilització va ser «un missatge dirigit a la presidenta del Govern, Marga Prohens, perquè trenquin amb l'extrema dreta que marca les polítiques lingüístiques en aquest inici de legislatura».

