El Consell desautoritza Felipe VI pel seu atac a la unitat del català

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous una moció presentada per MÉS per Mallorca exigint la retirada de manera immediata del títol de 'Reial' a l'autoproclamada 'Acadèmi de sa Llengo Baléà'. La moció aprovada també s'insta Felipe VI a demanar disculpes i a reconèixer la unitat lingüística del català.

Durant el debat de la moció s'ha incorporat una transacció que insta a la Casa Reial a consultar a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la seva decisió respecte a la concessió del títol de «Real» a la 'Academia de la Lengua Balear' i que atengui el seu posicionament com autoritat lingüística i l'insta a què en futures concessions i actuacions relatives a la llengua catalana consulti prèviament a la Universitat de les Illes Balears segons l'obliga la Llei Orgànica 1/2007.

Durant la defensa de la moció, el conseller ecosobiranista Joan Llodrà ha assenyalat que «és una obligació del Consell desautoritzar aquest insult al poble de Mallorca». Segons LLodrà, l'actuació de la casa de Borbó, «no és una casualitat» i ha recordat que «els darrers 300 anys hi ha massa precedents d'atacs al català per part de la monarquia». Així, el conseller de MÉS ha assegurat que «el Consell no pot tolerar més intromissions» i ha exigit una rectificació.

A més, en el contingut de la moció aprovada, MÉS alertava que la concessió del títol 'Reial' a la Acadèmi «és un nou episodi que corrobora que la llengua catalana, pròpia de les Balears, continua sent menyspreada». En aquesta línia, el text aprovat assegura: «el més greu és que en aquest cas ha estat la prefectura de l'Estat l'encarregada d'atiar el conflicte lingüístic i trencar els consensos que en els últims anys han permès normalitzar la promoció de l'ús i el reconeixement de la llengua com a patrimoni col·lectiu i de cohesió social».

Des de MÉS recorden que Felipe VI «ha decidit contravenir tots els principis legals i acadèmics amb l'objectiu d'alimentar el debat secessionista que des de la ignorància només revifa els postulats de l'extrema dreta i trenca la cohesió social». Aquest posicionament de la casa Reial es produeix, segons MÉS, en un moment en el qual la situació del català a Mallorca, i en la resta de les Balears, «no es troba en una situació normal d'una llengua en el propi territori». També en el text de la moció MÉS considera que «decisions com la de Felip VI contribueixen i agreugen la precarietat del català», alhora que opinen que «la família Borbó ha jugat un paper clau en l'intent d'extermini del català».