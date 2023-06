El Govern retorna els objectes restaurats a familiars de víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista

La Direcció General de Memòria Democràtica del Govern ha presentat avui la mostra d'objectes restaurats associats a 24 víctimes assassinades pel franquisme i que han estat identificades en aquests últims anys. Actualment, s'estan restaurant més de 800 peces trobades en les exhumacions de les fosses de la repressió a les Illes Balears

A l’acte celebrat aquest diumenge s'han presentat els objectes ja completament restaurats relacionats a diverses fosses exhumades en els últims anys incloent també els objectes relacionats amb 24 víctimes assassinades per la repressió franquista. Es tracta dels objectes associats a Guillermo Frau Moragues, Gabriel Ferriol Gelabert, Mariano Galiana Galiana, Gaspar Macià Ventaloni, Ignasi Picornell Femenias, Miquel Ques Torrens, Tomàs Seguí Seguí, Pedro Vallespir Amengual, Antoni Alomar Mas, Francesca Llull Font, Francesca Salas Llull, Pere Llull Fullana, Aurora Picornell Femenias, Belarmina González Rodríguez, Antònia Pascual Flaquer, Maria Pascual Flaquer, Catalina Flaquer Pascual, Antonio González Rodríguez, Jaume Bauzà Far, Miquel Monserrat Parets, Joan Monserrat Parets, Isaac Rodríguez Lagar i Francisco Solano Vera.

Són els objectes associats als seus cossos que van ser recuperats a les campanyes de 2020 i 2022 en les fosses de cementiri de Son Coletes, a Manacor, i de la primera intervenció al cementiri de Porreres.

En la seva majoria són elements conservats de la vestimenta, com a botons, sivelles, cremalleres, o restes de calçat, i també objectes de neteja personal com a raspalls de dents i pintes.

Al costat dels objectes restaurats de les víctimes identificades de Son Coletes, en aquest primer acte de devolució d'objectes s'han volgut també exposar altres peces restaurades, tant del cementiri de Porreres, del cementiri de Manacor, com de les fosses de Selva o del penal de Formentera.

Entre aquestes hi ha, a més de peces de vestimenta i d'higiene personal: objectes relacionats amb la salut, com a suspensoris inguinals; uns altres que corresponen a milicians, com a insígnies militars; i altres que correspondrien a la vida personal de les víctimes, com a filtres de cigarret, encenedors, moneders, claus, monedes, anells, etc. Entre aquests elements restaurats es troben la ploma d'Aurora Picornell i la resta d'objectes associats a les seves companyes, Belarmina González, Maria Pascual, Antònia Pascual i Catalina Flaquer.

Es tracta només d'una petita mostra de les més de 800 peces que estan en procés de restauració en el marc d'aquesta iniciativa, pionera a nivell estatal, que ha permès la consolidació dels objectes exhumats a la primera intervenció de la fossa de Porreres i entre els anys 2020 i 2022 en les fosses de les Illes Balears, associats a les restes de les víctimes.

A l’acte han assistit representants familiars de gairebé totes les víctimes que han pogut recuperar els objectes o cedir-los al Govern de les Illes Balears per tramitar el seu enviament a les seccions museístiques tal com estableix la llei.