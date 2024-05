L'Acampada per Palestina a la UIB organitza una setmana plena d'activitats i una concentració davant el Rectorat

L'Acampada per Palestina a la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat diverses activitats per a aquesta setmana -del 20 al 24 de maig- al Campus. A més, han anunciat que dimecres, 22 de maig, a les 14.30 hores es farà una concentració davant el Rectorat per a llegir el manifest de l'Acampada i exigir «una universitat antisionista que s'oposi activament al genocidi palestí».