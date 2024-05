MÉS demana la reducció de vols i passatgers als aeroports de les Balears de manera urgent

MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei al Parlament per a reduir de manera urgent el nombre de vols i passatgers als aeroports de les Illes Balears, especialment en els mesos d’abril a setembre, reduir les hores d’operativitat dels aeroports durant la temporada turística i posar fi als vols privats. A més, el partit exigeix la paralització immediata de totes les obres i projectes d’ampliació dels aeroports de les Balears, revertir els processos privatitzadors de la gestió aeroportuària i la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió de ports i aeroports, segons el previst al punt 15 de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia.

«Mallorca ja no està massificada, Mallorca viu el col·lapse. No vivim del turisme, malvivim del turisme i és imprescindible adoptar avui mesures urgents i contundents de decreixement turístic», ha defensat el diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa. En aquest sentit, Rosa ha assegurat que una de les principals mesures decreixentistes que poden tenir efecte en present és la reducció de manera urgent de vols i passatgers als aeroports de les Illes Balears.

Per aquest motiu, MÉS per Mallorca ha registrat aquest dilluns una Proposició no de Llei en la qual insta el Govern de l’Estat a impulsar de forma urgent tots els canvis normatius i d’operativa que escaiguin per tal de reduir el nombre de vols i de passatgers dels aeroports de les Illes Balears, particularment en els mesos d’abril a setembre.

Així mateix, la Proposició insta el Govern de l’Estat a reduir de forma urgent les hores d’operativitat dels aeroports de les Illes Balears en la temporada d’estiu, a l’efecte de reduir el nombre de vols que aterren i s’enlairen cada dia, així com a fer els canvis normatius que s’escaiguin per posar fi als vols privats.

D’altra banda, la proposta de MÉS per Mallorca insta també al Govern de l’Estat a paralitzar totes les obres i projectes d’ampliació dels aeroports de les Illes Balears, així com a revisar de forma urgent els documents d’ordenació i planejament amb vista a assegurar una reducció de la pressió turística.

A més, insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a dur a terme les negociacions i canvis legislatius necessaris per a fer efectiva la participació de la Comunitat Autònoma en la gestió dels ports i aeroports d’interès general, d’acord amb el punt 15 de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia. «Tenir les claus de les portes d’entrada i sortida de ca nostra és imprescindible», ha defensat Rosa.

Finalment, la proposta planteja també que el Parlament es manifesti contrari als processos privatitzadors en sectors estratègics com és la gestió aeroportuària, i insta el Govern de l’Estat a iniciar-ne un procés de reversió.