Manifest de l'Acampada per Palestina a la UIB

Reproduïm el manifest de l'Acampada per Palestina a la Universitat de les Illes Balears (UIB):

«Des del passat octubre, més de 40.000 persones, la meitat infants, han estat assassinades a Palestina a mans de l'exèrcit israelia. La campanya militar que ha devastat Gaza no és fruit d'una guerra, sinó un nou episodi del genocidi que pateix el poble palestí des de fa més de 75 anys. Davant la situació, estudiants i treballadors d'arreu del món s'han alçat en solidaritat amb la noble causa de la resistència palestina, exigint a governs i organismes imperialistes (UE, OTAN) que acabin amb la barbàrie sionista.

Des del 16 de maig, estudiants i treballadors de la UIB, junt amb solidaris d'arreu de Mallorca,hem" iniciat una acampada indefinida al campus per acabar amb l'equidistància del Rectorat i el Consell de Govern de la UIB, a qui exigim que:

1) Condemnin públicament el genocidi en curs a Palestina.

2) Tallin relacions acadèmiques amb les institucions israelianes.

3) Com es comprometé el rector amb UIBxPalestina, faci el que estigui ales seves mans per aconseguir recursos que permetin acollir estudiants i professors d'universitats palestines. Que financi formació sobre la història del conflicte per a l'alumnat de la UIB.

4) Desinverteixin en qualsevol empresa que, d'una manera o altra, col·labora amb les polítiques d'apartheid i genocidi sionistes. Entre d'altres, multinacionals com HP, CAT o el Banco Santander, que finança empresas implicadas en l'aniquilació del poble palestí.

5) No cedeixin a pressions del lobby sionista, que des de la xerrada de Ciutadans per Palestina a la Facultat d'Educació ha emprat tots els mitjans per criminalitzar la solidaritat amb falses acusacions d'antisemitisme i terrorisme. L'antisionisme no és antisemitisme, i exigim al rector que garanteixi la llibertat d'expressió al campus, també per criticar a Israel o al genocidi que comet.

6) Desmilitaritzi la universitat, impedint que l'exèrcit imparteixi actes al campus. El darrer any hem

hagut de suportar xerrades de membres uniformats de l'Ejército i l'Instituto Español de Estudios Estratégicos a la UIB. Si el Rectorat es compromet amb la pau, el campus no pot ser finestra d'interessos imperialistes de l'UE i l'OTAN.

Més enlla d'aquestes reivindicacions,des de l'acampada per Palestina de la UIB:

- Reconeixem el dret dels palestins a defensar-se de l'ocupació i del genocidi sionista patrocinat per l'imperialisme, així com el seu dret a decidir sobre el futur i viure en pau i llibertat des del riu fins la mar.

- Exigim a la resta d'institucions de l'Estat que trenquin totes les relacions militars, econòmiques i diplomàtiques amb Israel.

- Donam suport a la solidaritat estudiantil global i exigim que la criminalització que han patit estudiants, professors i treballadors (multes,suspensions i/o expulsions) es revoqui immediatament».