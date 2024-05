Unes quaranta persones de la comunitat universitària han acampat a la Universitat de les Illes Balears (UIB), en la primera jornada d'acampada en la Universitat en favor de Palestina, segons Ciutadans per Palestina, una de les entitats convocants de l'assemblea d'aquest dijous per a organitzar la «solidaritat permanent» amb Palestina al campus.

La primera jornada d'acampada en favor de Palestina a la UIB, ha transcorregut «amb total normalitat i sense cap mena d'incidència», segons han indicat des de la Universitat.

Cal recordar que des del centre ja van indicar aquest dijous en un comunicat que l'acampada de membres de la comunitat universitària al campus està permesa «sempre que es dugui a terme d'acord amb els principis i valors democràtics i de respecte als drets humans que guien l'activitat universitària».

En paral·lel a l'acampada, els membres de la comunitat universitària que han decidit participar en ella han organitzat per aquest divendres horabaixa, a les 16.00 hores, un taller de pancartes per a estendre la solidaritat en la Universitat, oberta a tothom. A més, durant els pròxims dies, es preveu la celebració d'altres accions, com xerrades i tallers informatius i activitats solidàries.