La mort de la Plataforma per un bon finançament, un crim d'Estat

La Plataforma per un bon finançament, per si qualcú no ho recorda, es va constituir el febrer de 2018 amb la finalitat d'informar, mobilitzar i sensibilitzar la població i els polítics de les Balears davant l’infrafinançament estatal. La pàgina web ja no existeix, però a Facebook encara es pot llegir el seu lema: "Pel benestar de la gent, és una qüestió de justícia, necessitat i dignitat".

N'eren els promotors PIMEM, STEI Intersindical, Unió de Pagesos, USO, UGT, Obra Cultural Balear, Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Fundació Gabriel Alomar, FAPA Mallorca, Fundacions Darder Mascaró, CCOO i el Col·lectiu Aurora Picornell. Després s'hi van adherir el Consell de Mallorca, vint-i-tres ajuntaments (Alcúdia, Artà, Búger, Calvià, Capdepera, Eivissa, Esporles, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, es Migjorn Gran, es Mercadal, sa Pobla, Santa Maria, Sant Josep de sa Talaia, Sencelles, Sineu, Son Servera, Porreres y Valldemossa), deu partits polítics (Esquerra Unida Illes Balears, Proposta per les Illes, Guanyem Eivissa, Junts per Lô, Més per Mallorca, Més per Menorca, Més per Palma, PCIB, Podem Balears, PSOE Menorca y PSIB-PSOE) i les entitats Habtur, Assemblea de Moviments Socials, Consell d’Estudiants de la UIB, Fòrum Ciutadà de Mallorca i el Sindicat Alternativa Docent.

Poc després de la seva creació, el portaveu, Miquel Rosselló, va anunciar una gran mobilització al carrer per a finals de 2018, que no s'ha arribat a fer mai. El darrer acte públic, el novembre de 2019, va ser la presentació del manifest adreçat als partits polítics de cara a les eleccions espanyoles. Després d'això, més de dos anys de silenci absolut. Per què?

El silenci es va trencar fa uns mesos gràcies a una entrevista de dBalears a Miquel Rosselló, on aquest deia que "algunes de les organitzacions que formam part de la plataforma hem decidit que passarem la torxa del finançament al Fòrum de la Societat Civil". No sabem quines són les organitzacions que van decidir liquidar la Plataforma, i pel que fa al Fòrum de la Societat Civil, és una entitat que no es pronuncia mai sobre el finançament estatal ni ho té per objectiu.

Ha quedat clar qui ha estat el braç executor de la mort de la Plataforma, o almanco qui ha donat la cara. Però quin ha estat el mòbil? I qui hi pot haver darrera? Ens en pot donar una pista el fet que la Plataforma per un bon finançament va sorgir com a complement de la Plataforma per un finançament just, impulsada pel Cercle d'Economia. Aquesta altra plataforma va publicar un comunicat on diu que es dóna per satisfeta amb la trobada de Francina Armengol amb la ministra espanyola Montero, el setembre de 2021 a Raixa, i dóna a entendre que també plega veles. Tot assenyala, per tant, la mà allargada d'Armengol i el PSOE.

La decisió de Miquel Rosselló, i de les entitats que segons ell també en serien responsables, ens deixa sense una eina vital per crear consciència entre la població civil. Això ho pagarem tots, començant pels partits de país, perquè és evident que si no hi ha mobilització al carrer, el discurs el guanyarà el PP-PSOE, com sempre, gràcies als altaveus mediàtics espanyols.

Tard a d’hora Mallorca i les Balears es tornaran a revoltar contra l’espoliació fiscal, com ja van fer l'any 1916, perquè el maltractament colonial que patim és estructural.

Com deia la Plataforma, "pel benestar de la gent, és una qüestió de justícia, necessitat i dignitat". Però aquests dos anys i mig perduts, i els que costarà tornar a organitzar-nos, ja no ens els tornarà ningú.