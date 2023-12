Encesa d'espelmes a Palma en solidaritat amb el poble sahrauí

L'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears ha convocat, en un dia tan assenyalat com el Dia de Nadal, una concentració de suport al poble sahrauí, per manifestar la preocupació «davant la greu situació que pateix la seva població, després de més de 47 anys a l'exili i que viu en situació de guerra amb el Marroc des del novembre de 2020». Així, l'acte es farà dilluns, 25 de desembre, a les 20.00 hores a la plaça de Cort de Palma.

Segons l'entitat, un any més, amb la concentració «encendrem una espelma pels més de 500 sahrauís desapareguts des de 1975, per tots els presos polítics que es troben a presons marroquines en situacions de gran precarietat i per tot un poble que, ara més que mai, està disposat a sacrificar la seva vida per exigir el seu dret a la independència i a poder viure en llibertat i recordarem que el 25 de desembre de 2005 una quinzena de joves sahrauís varen desaparèixer després de ser detinguts per les autoritats marroquines, joves dels quals avui dia continuem sense saber-ne res».

«Condemnarem les atrocitats que cometen, de manera deliberada i sistemàtica, les forces repressives del règim d'ocupació marroquina contra la població sahrauí als Territoris Ocupats a través del setge als activistes sahrauís de drets humans, la fustigació, les tortures, els maltractaments físics i psicològics pel simple fet de ser sahrauís i defensar el seu dret a la independència i a poder viure en llibertat, i tot això amb un tancament hermètic del territori als mitjans de comunicació internacionals», ha dit l'entitat.

«També exigirem a Pedro Sánchez que reverteixi el seu posicionament pel que fa al Sàhara Occidental a favor del pla d'autonomia del Marroc i que el Govern d'Espanya assumeixi les seves responsabilitats com a potència administradora del Sàhara Occidental», ha conclòs l'entitat fent una crida a la participació.