[VÍDEO] Vidal reclama «saber qui és la persona o persones que feren d’intermediaris entre l’entramat de Koldo García i el Govern»

Vicenç Vidal, diputat de Sumar MÉS al Congrés espanyol, ha participat aquest dilluns a la compareixença de l’expresidenta del Govern, Francina Armengol, l’exconseller d’economia, Iago Negueruela, i l’exdirector general de l’IB-Salut, Manuel Palomino, a la comissió d’investigació sobre el cas de la compra de màscares durant la crisi de la Covid-19, també conegut com a cas Koldo.

Vidal, que ha interrogat en nom del Grup Plurinacional Sumar als tres compareixents, ha volgut destacar, referint-se als càrrecs del PSIB: «No crec que vostès siguin corruptes, sinó que, senzillament, saben molt més del que diuen. I això és intolerable per a la ciutadania de les Illes Balears!». En el cas de Negueruela i Armengol, ha reivindicat no voler «agitar el fang contra ells» com «sí va fer el PSIB contra companys i companyes de l’esquerra sobiranista de Mallorca i Menorca acusats injustament de casos de corrupció i que foren terriblement vexats per l’aparell mediàtic del PSOE».

Així, el diputat de Sumar MÉS ha demanat a Armengol i a Negueruela «com és posible que hagin tardat tant a reconèixer que Koldo García i el seu entorn varen contactar amb ells», al mateix temps que considera «com a mínim sospitós» que s’acceptés «amb poques evidències de la seva efectivitat un material mèdic rebutjat per comunitats autònomes com Astúres, Extremadura, Castella-La Manxa o La Rioja»

El diputat de MÉS per Mallorca i Més per Menorca adscrit al Grup Plurinacional Sumar ha insistit en el fet que «no s’explica com amb una serie de socis ben poc honorosos i professionals –segons l’informe de l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears al respecte, vincles amb casos de corrupció o domicilis fiscals inventats- no es va fer cap tipus de reflexió sobre bones i males pràctiques a l’hora de contractar».

Vidal ha conclòs les seves tres intervencions reclamant «saber qui és la X que manca: la persona o persones que feren d’intermediaris entre l’entramat de Koldo García i el Govern de les Illes Balears».

