La situació actual de la implementació d'energies fotovoltaiques, a debat a Manacor

L'Obra Cultural Balear de Manacor ha organitzat un col·loqui amb els representants de distintes plataformes dedicades al medi ambient i energies alternatives per a parlar sobre la situació actual de la implementació d'energies fotovoltaiques. Aquest és el tema del pròxim Dilluns de l'Obra, que se celebrarà el 20 de maig, a les 20 hores, al teatre La Fornal de Manacor.

Els ponents d'aquesta xerrada són persones rellevants dintre d'aquest món: Sanjeev Bhardwaj, membre de la Plataforma Som Serveis Energètics; Nofre Fullana, membre de l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA); Margalida Rosselló, ex-consellera de Medi Ambient; i Francesc Riera de la Plataforma: Renovables sí però així, NO!!

Som Serveis Energètics forma part d'una Comunitat Energètica que sorgeix de la unió de set cooperatives de l'economia social amb la finalitat d'impulsar comunitats energètiques i afavorir la transició energètica. Es tracta d'una organització sense ànim de lucre i sense intervenció de l'administració. Els seus objectius són el d'aportar experiència com a primera comunitat energètica creada a les Illes Balears i pensa que la transició energètica no té sentit si no es fa des de la gent i per a la gent.

APAEMA agrupa productors, elaboradors i simpatitzants de l'agricultura ecològica i l'agroecologia. Defensa, dinamitza, assessora, forma, promociona i investiga, perquè el seu màxim objectiu és tornar a creure en foravila. Dins l'apartat de formació, es duen a terme cursos, tallers i xerrades, de temàtica diversa, perquè la formació és un dels pilars del canvi que requereix el sector agrari. Pel que fa a l'assessorament, aquesta associació ofereix acompanyament i suport tècnic per iniciar, reconvertir o professionalitzar projectes productius amb una visió agroecològica.

La Plataforma Renovables Sí, però Així NO!! es va crear l'any passat per demanar una ubicació racional, sostenible i planificada de les instal·lacions d'energies renovables a Mallorca. Des de la plataforma es duen a terme seguiments dels Parcs en tramitació, informen dels impactes, proposen alternatives i reclamen polítiques necessàries que garanteixin la planificació territorial, ambiental, agrària i energètica per a la transició energètica que Mallorca necessita.