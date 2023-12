Any 2024: Joves per la Llengua celebrarà els seus 30 anys amb un Correllengua a les quatre illes

Aquest diumenge, en el marc de la Nit de la Cultura, Joves de Mallorca per la Llengua, va presentar amb un emotiu vídeo rebut amb una gran ovació del públic, la que serà la seva activitat central: un Correllengua que recorrerà Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca.

Aquest dilluns matí, l'entitat juvenil ha fet públics els detalls d'aquest Correllengua interilles en una roda de premsa a Can Alcover.

30è aniversari

Joves per la Llengua celebra l’any vinent el seu 30è aniversari amb una edició molt especial del Correllengua. Per primer pic en la història, la flama de la llengua travessarà, no tan sols diferents indrets de Mallorca, sinó que arribarà a Menorca i a les Pitiüses. «Seran cinc dies sense descans on es recorreran més de 1000 km, encenent l’esperit reivindicatiu de la llengua i la cultura pròpies per allà on passa», expliquen.

Joves per la Llengua declaren que «entre els dies 1 i 5 de maig, convidam a la mobilització de tota la societat per recórrer fins a 61 municipis arreu de les Illes.»

El Correllengua 2023 inclourà 9 recorreguts: Maó - Ciutadella, Far de la Mola - la Savina, Alcúdia - Algaida, Andratx - Sóller, Artà - Santanyí, Bunyola - sa Pobla, ses Salines - Vilafranca, Llubí - Palma. En el cas d’Eivissa, encara s’està concretant una de les dues opcions possibles.

Des de l'entitat juvenil expliquen també que «per primer cop, durem la flama de la llengua als estudiants dels diferents instituts de Palma».

«Tot això no seria possible sense la col·laboració de tot un ventall d’entitats locals, qui seran els protagonistes en l’organització del pas de la flama pels respectius pobles, i a qui agraïm la seva participació».

Els Joves també expliquen que «tot això implicarà un gran esforç tècnic i humà, ja que arribarem a assolir la fita de mantenir fins a 3 flames simultànies, a diferents llocs de Mallorca».

El Correllengua conclourà amb una gran ballada a la plaça Major de Palma: «el 5 de maig, convidam a assistir a tots aquells que vulguin ser partícips de la defensa activa d’un element tan arrelat dins la nostra societat, com és la llengua pròpia».