Univers Lloseta: Àngels Cardona Palmer

El pròxim dissabte, dia 18 de maig, a les 12 hores, tendrà lloc a la biblioteca de Lloseta una edició més dels recitals anomenats Univers Lloseta, poetes essencials a la biblioteca. En aquest cas, la protagonista serà Àngels Cardona Palmer. A més a més, també comptarà amb la presència de la glosadora Cati Eva Canyelles, que improvisarà segons li dictin els poemes, i les deïdores: Aina Ferrer, Maria Victòria Secall i Maria Estelrich.

El recital esdevendrà un passeig per la trajectòria personal i literària de l’autora on, per mitjà de la poesia, parlarà d’evolució i creixement a través de les paraules. Alhora, vol ser un clam per a la defensa de la terra, la identitat i la llengua.

Després del recital hi haurà un tast de vins per als assistents.