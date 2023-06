Les Balears publiquen més de cinquanta testimonis de familiars de víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista

Ja estan disponibles en el portal de Memòria Democràtica del Govern 58 testimonis de familiars de víctimes del cop d'estat, la Guerra Civil i la repressió franquista que ha pogut documentar la Direcció General de Memòria Democràtica com a part del servei d'Atenció Directa a les Víctimes des que es va posar en marxa la iniciativa al març d'aquest mateix any on ja han passat 80 famílies.

Es tracta de 22 hores de material audiovisual en el qual els familiars narren en primera persona el que va significar per a les seves famílies la desaparició dels seus éssers estimats i comparteixen la informació que han pogut recuperar sobre aquest tema al llarg dels darrers 80 anys.

El Govern, per acord pres durant aquest divendres a la Comissió de Memòria i Reconeixement Democràtics i amb el vistiplau de les famílies implicades, enviarà, a més, els testimonis al Ministeri de Presidència per tal que es remetin a la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica, de recent creació, amb l'objectiu que puguin servir de prova però també de cara a la possible constitució en un futur de la Comissió de la Veritat que, des de fa dècades, reclama el moviment memorialista arreu de l'Estat.