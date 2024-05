MÉS per Palma: «L'ofensiva segregacionista de la dreta continua amb la nova proposta de zonificació escolar que vol instaurar el PP»

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha comparegut en roda de premsa per a denunciar la segregació escolar del PP a Palma. En paraules de Coll, «estam davant un atac sense precedents a la igualtat d’oportunitats dels infants a Palma. El Partit Popular torna a crear conflicte i confusió en qüestions tan essencials com l’educació».

La regidora ha explicat que aquesta segregació s’exemplifica perfectament en dos aspectes que els governs del PP ja han anunciat. En primer lloc, la discriminació lingüística que, a causa del Decret d’Elecció de Llengua -que el PP ha aprovat amb el seu pacte amb la ultradreta antimallorquina de VOX-, serà una realitat a partir del proper curs. «Aquest decret legalitza la persecució del català a l’ensenyament, en una obsessió fora mesura que farà que els nins i nines que la pateixin no puguin assolir el mateix nivell de coneixement de les dues llengües oficials. Ens trobam davant un atac a la igualtat d’oportunitats, que hauria de ser el principi rector de qualsevol govern democràtic, però que el PP destrueix només per conservar la cadira i el poder», expliquen.

«En segon lloc, l’ofensiva segregacionista de la dreta continua amb la nova proposta de zonificació escolar que vol instaurar el PP, sense ni tan sols escoltar ni reunir-se amb el Consell Escolar de Palma, que representa la comunitat educativa. Aquesta deixadesa, tan pròpia del govern del batle Martínez, provocarà una regressió de drets entre els i les alumnes de Palma. El PP rega amb doblers públics l’escola privada i, amb la seva zonificació, crea guetos i ciutadans de primera i de segona categoria a la nostra ciutat», assenyalen.

«La nova zonificació que planteja el PP només serveix per fomentar reductes elitistes mentre crea guetos socials als barris més desafavorits. Tot això ens allunya de l’educació en valors tan importants com la diversitat, el respecte a la diferència o l’ajuda a qui més ho necessita. La deriva extrema de la dreta cap a posicions tan intolerants no hauria d’afectar els infants i joves de Palma», ha explicat Coll.

«La reducció de districtes escolars allunya els centres educatius del seu entorn i contribueix, d’aquesta manera, a desfer el teixit social dels barris i pobles de Palma. A més, augmenta els problemes de mobilitat fomentant els trajectes en cotxe i també fa créixer la segregació social, concentrant els alumnes que no tenen possibilitats de fer aquests desplaçaments», apunten. Per a MÉS per Palma, l'objectiu és que tothom tengui l’escola a un màxim de 15 minuts de ca seva.

Segons Coll, «la segregació i l'elitisme que vol dur a terme el PP a l'educació contribuiran a la perpetuació de desigualtats entre l’alumnat i a limitar les oportunitats de progrés social dels que provenen d'entorns desafavorits. Concentrarà recursos i oportunitats en mans d'uns pocs privilegiats, reforçarà les bretxes socioeconòmiques i perpetuarà un cicle de pobresa i desavantatge per a les generacions futures. Tot això és el que patiran el joves i nins de Palma».

Per tot això, Coll ha anunciat que MÉS per Palma durà al proper Ple Municipal una moció que instarà el Govern, presidit per Marga Prohens, a retirar el Decret de Lliure Elecció de Llengua per tal de garantir el dret dels alumnes de conèixer i de tenir competències en igualtat de condicions en les dues llengües oficials de les Illes Balears. També demanarà la retirada del nou pla de zonificació per garantir la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació de tots els nins i joves de Palma. A més, la moció demanarà a l’equip de govern la posada en marxa d’un pla antisegregació i que faci feina per impulsar una zonificació que garanteixi la igualat d’oportunitats i adaptada a la realitat de la nostra ciutat.

Finalment, Coll ha exigit la convocatòria urgent del Consell Escolar de Palma, un espai de diàleg entre l’administració i la comunitat educativa de Palma que, després d’un any de govern i un curs escolar sencer, encara no ha estat convocat pel govern del PP. «Potser ens hauríem estalviat part d’aquest desgavell si s’hagués convocat, però la deixadesa habitual del batle Martínez tampoc ho ha permès», ha conclòs Coll.