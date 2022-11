Recuperem Marivent torna a denunciar l'ocupació del palau amb motiu de la 54a edició comitè internacional de Museus i col·leccions d'art modern

Amb motiu de la 54a edició de la conferència anual del comitè internacional de Museus i col·leccions d'art modern (CIMAM), de la qual, el rei Felipe VI presidirà l'acte inaugural, el pròxim 10 de novembre al col·legi d'Arquitectes de les illes Balears, l'associació Recuperem Marivent (REM) volem manifestar el:

La nostra sorpresa de què Felipe VI presidirà, a Palma, «l'acte d'obertura de la 54a edició de la conferència anual del Comitè internacional de Museus i col·leccions d'art modern», quan ell (i abans els seus pares) està ocupant el palau de MARIVENT que, com tots sabem era el MUSEU SARIDAKIS, museu que ja no tenim, ja que no es va respectar la darrera voluntat de D. Joan de Saridakis que el deixà al poble de les Illes Balears perquè en gaudís de Marivent amb el seu contingut d'obres d'art i jardins. Recordem que el titular de Marivent és el Govern Balear.

RECUPEREM MARIVENT (REM) No entenem com és possible que les entitats coorganitzadores del CIMAM: Es Baluart museu, GOIB, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma, Ministeri de Cultura, donin la presidència d'un acte, tan important pels museus a un senyor, que ocupa el nostre MUSEU SARIDAKIS.

RECUPEREM MARIVENT (REM) denunciarem públicament aquesta injustícia, les vegades que faci falta, fins que el poble de les illes Balears pugui entrar i gaudir de MARIVENT i el seu entorn.