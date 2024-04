Truyol (MÉS): «Palma no és una empresa, és la nostra ciutat, i defensarem la seva gent»

El Congrés de MÉS per Palma, celebrat aquest dissabte al Casal de Can Alonso, ha servit per renovar la Coordinadora del partit a Palma, així com per aprovar les noves ponències Política i d'Organització. Segons el partit, la trobada ha servit per marcar clarament els objectius polítics i socials de la formació. El partit serà «una força indispensable» per a recuperar un govern progressista a Cort.



Segons Neus Truyol, «l'actual govern de la dreta i la ultradreta posa els interessos empresarials per damunt de les necessitats de la gent. MÉS per Palma és la garantia que els recursos públics estaran a l'abast i al servei de tothom, prioritzant la ciutadania i l'interès general per damunt del negoci privat. El PP governa per facilitar els interessos d'uns pocs, els de sempre. Fa feina perquè els grans hotelers i els promotors immobiliaris facin el seu agost a costa d'expulsar els veïnats dels seus barris».



«A MÉS per Palma posam la demanda d'un habitatge públic assequible davant els grans interessos immobiliaris; i un transport públic sostenible i de qualitat davant la congestió i el fum provocats pel vehicle privat. No volem més creuers, ni més massificació turística. Res del que proposa el PP ens ajuda a tenir una vida millor, tot el contrari. La dreta fa política per a una minoria privilegiada que s'omple la butxaca trepitjant el benestar de les famílies i el Medi Ambient. Palma no és una empresa, és la nostra ciutat, i defensarem la seva gent», ha assegurat Truyol.



La militància de MÉS per Palma ha expressat a través d'aquest Congrés la seva voluntat de convertir l'organització «en el punt de trobada de totes les persones que volen construir una Palma millor per a la seva gent». En aquest sentit, Truyol ha animat la ciutadania a participar en els moviments en defensa d'una vida digna: «Ara és el moment de fer sentir la vostra veu i de lluitar per una ciutat on tothom pugui viure amb dignitat i respecte. És hora de plantar cara a les dretes que ens governen. Per això és hora de defensar Palma, els palmesans i les palmesanes. Cada dia hem de ser més».