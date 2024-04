Clam al País Valencià per la llengua, la cultura i el futur

Clam unànime al País Valencià. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de València per a celebrar la Diada del 25 d'abril. El lema de la manifestació, que ha estat festiva i reivindicativa, ha estat 'País Valencià, llengua, cultura i futur'. La marxa ha comptat amb la participació de desenes d'entitats cíviques, culturals i polítiques.



Tal com ha informat VilaWeb, a la capçalera de la marxa, darrere la pancarta d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), hi havia, entre més personalitats, un representant de la Cosa Nostra de Castelló, assaltats per un grup de l'extrema dreta; Joan Escrivà, el ninotaire fundador de la revista Camacuc, censurada per la Conselleria de Cultura de Vox; José Luis Pérez Pont, que va ser director del Consorci de Museus; Betlem Agulló, germana del jove assassinat per un membre de l'extrema dreta; Antoni Llabrés, president de l'Obra Cultural Balear; Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural; Vicent Torrent, músic fundador d'Al Tall, censurat per l'extrema dreta, i Emília Bolinches, membre del Consell de Transparència, el funcionament del qual vol reduir el Consell.



Aquesta manifestació és la primera que es fa per recordar la desfeta d'Almansa amb un govern de la dreta i l'extrema dreta a les institucions. Un dels lemes que més s'han escoltat entre els assistents ha estat, precisament: «Som i serem País Valencià!». S'han vist moltes banderes quadribarrades i estelades.

#PaísValencià: #Llengua, #cultura i #futur. Milers de persones som ara al carrer, per reivindicar la llibertat i els drets com a societat. Perquè volen arraconar la llengua i cultura. «No podran res davant un poble, unit, alegre i combatiu». Seguim! #25dAbril pic.twitter.com/8266eyWmj3 — Acció Cultural del País Valencià (@AccioCulturalPV) April 27, 2024

Sempre acompanyades de la nostra cultura popular, enguany encapçalen la manifestació del #25dAbril @ESTRELA_ROJA de Benimaclet pic.twitter.com/7e9AFvqdyv — Acció Cultural del País Valencià (@AccioCulturalPV) April 27, 2024