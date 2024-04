Més de 200 persones celebren Sant Jordi a la plaça de Sa Refinadora de Marratxí

Més de 200 persones han visitat aquest dissabte la plaça de Sa Refinadora d'Es Pont d'Inca per participar en la jornada d'activitats que ha preparat el consistori per celebrar Sant Jordi.



Entre les activitats destacades hi ha hagut contacontes familiar, que ha anat a càrrec de l'actriu i contaire, Gemma Moll, que ha captivat grans i petits amb els seus relats. Els assistents també han tengut l'oportunitat de participar en el Taller de 'Robòtix', on s'han utilitzat blocs de Lego per crear i aprendre «en un ambient divertit i educatiu, apte per a totes les edats».



La regidora de Cultura, Carmen Cañellas, ha explicat que «hem decidit fer la festa gran de Sant Jordi en dissabte perquè així les famílies i els més petits tenen una millor disponibilitat per venir». A més, la regidora ha aprofitat per destacar «les grans professionals que han participat en aquesta diada», com la menorquina Gemma Moll.



A la Biblioteca d'Es Pont d'Inca, davant la plaça de Sa Refinadora, també s'ha celebrat una de les activitats de la jornada: Contes Musicalitzats, a càrrec de Laura Cañellas, musicoterapeuta professional. L'esdeveniment ha anat dirigit a nadons de 0 a 2 anys. Cañellas ha assegurat que «és un recurs literari i musical d'expressió que dona una eina als més petits que enriqueix la seva personalitat, percepció auditiva, comunicació... En definitiva, poder experimentar amb el seu cos i els seus moviments».



Sebastià, veïnat de Marratxí, ha afegit que «activitats com les d'avui són molt importants pels més joves, ja que passen temps de qualitat i enriqueixen a la seva persona».



A més, durant tota la jornada, els visitants han pogut gaudir d'una varietat de paradetes plenes de recomanacions literàries de la mà de Biblioteques de Marratxí, promovent així «la cultura i l'hàbit de la lectura en el municipi».