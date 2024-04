Llorenç Galmés: «La bandera de Mallorca és un símbol d'unió i identitat»

El Consell de Mallorca ha commemorat aquest dissabte el 40 aniversari de l'aprovació de la bandera de Mallorca. L'acte institucional s'ha dut a terme a la plaça de Sant Marc de Sineu i ha recordat l'acord del ple del 2 de gener de 1984 pel qual es va aprovar la bandera de l'illa.



Concretament, l'acord establia que, d'acord amb el que es disposa en el punt 2 de l'article quart de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, «cada illa podrà tenir la seva bandera i els símbols distintius propis, per acord del Consell Insular respectiu».



D'aquesta manera, segons ha recalcat el Consell, fa quaranta anys es va establir que la bandera de l'illa de Mallorca seria «la concedida pel Rei Sanç al Regne de Mallorca, en document de 1312, i assumida tradicionalment pels mallorquins com ensenya pròpia».



El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquest aniversari commemora «la unió de tots els mallorquins i ens connecta amb la nostra terra». De fet, ha recordat els èxits del passat i ha animat a «treballar tots junts per un futur millor». Galmés ha assegurat que aquest 40 aniversari recorda «l'orgull i la identitat dels mallorquins».



La descripció de la bandera va ser la següent: «Un castell brodat en blanc o argent sobre un fons morat, a la part més immediata a l'asta, i quatre barres vermelles sobre fons groc».